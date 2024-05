Das Instrument DEV US23304Y1001 DBS GROUP ADR/4 SD 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024The instrument DEV US23304Y1001 DBS GROUP ADR/4 SD 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2024Das Instrument 4LJ SG1J21887414 UOB-KAY HIAN SD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2024The instrument 4LJ SG1J21887414 UOB-KAY HIAN SD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2024 and ex capital adjustment on 07.05.2024Das Instrument PCU US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2024The instrument PCU US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2024 and ex capital adjustment on 07.05.2024Das Instrument 6XB2 US09076G4010 BIOPHYTIS ADR/4000 O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2024The instrument 6XB2 US09076G4010 BIOPHYTIS ADR/4000 O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2024 and ex capital adjustment on 07.05.2024Das Instrument SDV SE0000112385 SAAB AB B SK 25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2024The instrument SDV SE0000112385 SAAB AB B SK 25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2024 and ex capital adjustment on 07.05.2024Das Instrument VON ES0114820113 VOCENTO EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2024The instrument VON ES0114820113 VOCENTO EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2024 and ex capital adjustment on 07.05.2024Das Instrument S8N SG1H97877952 SEATRIUM LTD. SD- EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024 und ex Kapitalmassnahme am 07.05.2024The instrument S8N SG1H97877952 SEATRIUM LTD. SD- EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.05.2024 and ex capital adjustment on 07.05.2024Das Instrument C9CB AU0000086530 PURE FOODS TASMANIA LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2024The instrument C9CB AU0000086530 PURE FOODS TASMANIA LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.05.2024