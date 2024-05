Original-Research: SYZYGY GROUP - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu SYZYGY GROUP



Unternehmen: SYZYGY GROUP

ISIN: DE0005104806



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 7,70 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



Q1 2024: Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Rahmen der Erwartungen; Kursziel und Rating bestätigt



Mit Umsatzerlösen in Höhe von 17,56 Mio. EUR (VJ: 18,75 Mio. EUR) ist die SYZYGY GROUP trotz des Umsatzrückgangs in Höhe von -6,4 % gut in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. Der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist vor dem Hintergrund des außerordentlich guten ersten Quartals 2023 zu sehen, in dem auch aufgrund von Nachlaufeffekten ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum erzielt werden konnte. Die Folgequartale 2023 waren dann von einer seitwärts gerichteten bzw. leicht rückläufigen Umsatzentwicklung geprägt. Das in den letzten drei Monaten erreichte Umsatzniveau markiert den zweitbesten Wert in der Unternehmensgeschichte.



Trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung ist es der SYZYGY GROUP gelungen, die EBIT-Marge leicht auf 9,2 % (Vorjahr: 9,1 %) zu steigern. Dies dürfte insbesondere auf die in den letzten beiden Geschäftsjahren umgesetzte Reduzierung der Kostenbasis insbesondere bei den im Segment "UK & US" tätigen Gesellschaften sowie bei der deutschen diffferent GmbH zurückzuführen sein. Bedingt durch den Umsatzrückgang sank das absolute EBIT jedoch auf 1,62 Mio. EUR (VJ: 1,71 Mio. EUR).



Das Management der SYZYGY GROUP bestätigt die Guidance für das Gesamtjahr 2024. Bei Umsatzerlösen auf Vorjahresniveau wird weiterhin eine deutliche Steigerung der EBIT-Marge auf 10,0% erwartet, was einem EBIT von rund 7,2 Mio. EUR entspricht. In dieser Guidance sind mögliche

Firmenwertabschreibungen nicht berücksichtigt, es werden nach den Firmenwertabschreibungen der letzten beiden Jahre aber auch keine weiteren Wertberichtigungen erwartet.



Entgegengesetzt zur Vorjahresentwicklung dürfte im laufenden Geschäftsjahr das erste Quartal das umsatzschwächste Quartal sein und damit sollten in den kommenden Quartalen jeweils leichte Umsatzzuwächse erreicht werden. Diese Annahme basiert zum einen auf der weiterhin guten Entwicklung im Kerngeschäftsfeld "Digital Experience Services" und berücksichtigt zum anderen eine Verbesserung der im Segment "UK & US" erzielten Umsätze. Hier gibt es nach Unternehmensangaben erste Anzeichen einer Erholung. Dies sollte die bestehende Schwäche im Geschäftsfeld "Transformational Consulting Services" (diffferent GmbH) kompensieren. Selbst eine nur leichte Umsatzsteigerung in den Folgequartalen sollte ausreichen, um die von uns erwarteten Umsatzerlöse in Höhe von 72,46 Mio. EUR zu erreichen. Für das kommende Geschäftsjahr 2025 gehen wir unverändert von einer Rückkehr zum Umsatzwachstum (+8,0 %) aus und unterstellen eine höhere Nachfrage nach Beratungsleistungen sowie eine höhere Umsatzdynamik bei den Auslandsgesellschaften.



Die für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwartete EBIT-Marge von 10,0 % ist nachvollziehbar. Bereits im ersten Quartal 2024 zeigt sich, dass die SYZYGY GROUP nach den realisierten Einsparungen eine insgesamt niedrigere Kostenbasis aufweist. Trotz des Umsatzrückgangs stieg die EBIT-Marge im ersten Quartal 2024 auf 9,2 % (VJ: 9,1 %). Der für die kommenden Quartale erwartete leichte Umsatzanstieg sollte unmittelbar zu einer Verbesserung der EBIT-Marge führen. Dies gilt umso mehr, als die

Restrukturierungsmaßnahmen bereits vollständig abgeschlossen sind und somit keine außerordentlichen Aufwendungen zu erwarten sind. Bei unserer Ergebnisprognose für 2024 orientieren wir uns an der Guidance des Unternehmens und erwarten ein EBIT von 7,25 Mio. EUR. Mit der erwarteten Rückkehr zum Umsatzwachstum sollte das Unternehmen in der Lage sein, in den kommenden Geschäftsjahren weitere Margensteigerungen zu erzielen, wobei wir hier nur von einem leichten Margenwachstum ausgehen.



Wir bestätigen das von uns im Rahmen der Anno-Studie (siehe Studie vom 15.04.2024) ermittelte Kursziel in Höhe von 7,70 EUR und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29589.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 03.05.24 (13:23 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 06.05.24 (09:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°