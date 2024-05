Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12) einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verbucht, die EBIT-Marge hingegen leicht auf 9,2 Prozent (Q1 2023: 9,1 Prozent) verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich der Umsatz um 6,4 Prozent auf 17,56 Mio. Euro reduziert. Dies sei dem überaus starken Vorjahresquartal geschuldet, in dem das Unternehmen auch aufgrund von Nachlaufeffekten ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum erzielt habe. Das EBIT sei im Zuge des Umsatzrückgangs auf 1,62 Mio. Euro (Q1 2023: 1,71 Mio. Euro) gefallen, wenngleich die Effizienz zugelegt habe. Insofern sei laut GBC die für das Geschäftsjahr 2024 erwartete EBIT-Marge von 10,0 Prozent nachvollziehbar. Bereits im ersten Quartal 2024 zeige sich, dass das Unternehmen nach den realisierten Einsparungen eine niedrigere Kostenbasis aufweise. Der für die kommenden Quartale erwartete leichte Umsatzanstieg solle unmittelbar zu einer Verbesserung der EBIT-Marge führen. Dies gelte umso mehr, als die Restrukturierungsmaßnahmen bereits vollständig abgeschlossen seien und somit kein außerordentlicher Aufwand mehr erwartet werde. Bei der Ergebnisprognose für 2024 orientiere sich das Analysten-Team an der Guidance des Unternehmens. Demnach werde ein EBIT von 7,25 Mio. Euro erwartet. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 7,70 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.05.2024, 11:15 Uhr)



