Unterföhring (ots) -- Achtteilige Sky Original Thrillerserie von Autor und Creator Neil Cross ("Luther")- Dreharbeiten starten nächsten Monat auf Sardinien, ItalienUnterföhring, 6. Mai 2024 - Niamh Algar ("Mary & George") und Tom Hollander ("The White Lotus") spielen die Hauptrollen in der neuen Sky Original Thrillerserie "Iris", die von Neil Cross geschrieben und entwickelt wurde, dem Schöpfer der Golden Globe Award prämierten Serie "Luther". Die Hauptregie führt Terry McDonough ("Breaking Bad", "Better Call Saul"). "Iris" ist eine Koproduktion von Sky Studios und Fremantle. Die Dreharbeiten beginnen nächsten Monat auf Sardinien in Italien."Iris" ist eine sonnendurchflutete Thrillerjagd, bei der die entwurzelte und rätselhafte Iris Nixon (Niamh Algar) dem charmanten Philanthropen Cameron McIntyre (Tom Hollander) einen Code stiehlt und sich damit auf die Flucht begibt. Nur mit ihrem scharfen Verstand und einem chamäleonartigen Charme bewaffnet, muss Iris den Code entschlüsseln und seine Bedeutung herausfinden, bevor sie selbst gefunden wird.Neben Niamh Algar und Tom Hollander stehen die Newcomerin Meréana Tomlinson sowie Sacha Dhawan ("The Boy with the Topknot"), Maya Sansa ("Buongiorno, notte"), Peter Sullivan ("Die Borgias") und Debi Mazar ("Younger") vor der Kamera.Autor, Creator und Showrunner Neil Cross: "Ich wollte einfach eine Serie machen, die ich selbst gerne sehen möchte. 'Iris' ist eine unvergleichlich spannende, witzige, von Verfolgungsjagden geprägte Abenteuerserie mit einer Hauptfigur, wie wir sie, glaube ich, noch nie im Fernsehen gesehen haben. Mit Niamh Algar und Tom Hollander, die diese komplexen Charaktere zum Leben erwecken, und Terry McDonoughs Regie könnte ich mich nicht mehr darauf freuen, diese Welt zu teilen."Über "Iris":Iris Nixon ist gleichzeitig ein entwurzeltes Genie und rätselsüchtig. Tagsüber arbeitet sie in einem banalen Job, bei dem sie schädliche Inhalte für eine Social-Media-Plattform kennzeichnet; nachts durchforstet sie Internetforen, um komplexe Rätsel zu lösen. Als ein mysteriöser Thread online gestellt wird, in dem hochintelligente Personen gesucht werden, um einen geheimen Code zu knacken, wird Iris von ihrer Neugier und ihrem Drang zu gewinnen gepackt. Dies führt sie zu dem charmanten Philanthropen Cameron McIntyre.Nachdem sie alle anderen Code-Knacker übertroffen hat, stellt Iris fest, dass sie unwissentlich ein extrem gefährliches und potenziell weltveränderndes Stück Technologie entschlüsselt hat. Misstrauisch gegenüber Camerons wahren Motiven, stiehlt Iris den Code und taucht ab. Einfallsreich und unauffällig erfindet sich Iris als Ms. Brooks neu und unterrichtet Joy, die Tochter einer wohlhabenden Familie an der Küste von Sardinien. Als sich die Cyber-Spekulationen über Iris' Aufenthaltsort intensivieren und Camerons Netz sich immer enger zieht, schafft sie es selbst mit ihrem scharfen Verstand und ihrer Anpassungsfähigkeit nicht, noch tiefer in dieses immer tödlicher werdende Versteckspiel gezogen zu werden."Iris" ist eine Koproduktion von Sky Studios und Fremantle. Wildside erbringt die Produktionsdienstleistungen in Italien. Regie bei der Serie führen Terry McDonough und Sarah O'Gorman, Produzent der Serie ist Tim Bricknell. Susan E. Connolly und Ian Scott McCullough schreiben die Episoden. Executive Producer sind Neil Cross, Terry McDonough, außerdem Dante Di Loreto und Jenni Sherwood für Fremantle sowie Adrian Sturges für Sky Studios."Iris" wird in Deutschland auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen sein sowie in Großbritannien, Irland, Italien, der Schweiz und Österreich. Fremantle wird den internationalen Vertrieb der Serie übernehmen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.About Sky Studios:Sky Studios is the home of Sky Original Drama and Comedy. We develop, commission and produce unmissable programming for Sky's customers across Europe. Our teams partner with the best indies and talent globally, to drive creative excellence and tell original stories that are loved by audiences the world over. Our Sky Originals include Emmy-nominated hit, Gangs of London, BAFTA-winning comedy, Brassic, Mary & George, starring Julianne Moore, The Day of the Jackal, with Eddie Redmayne and Lashana Lynch, M. Son of the Century, directed by Joe Wright and Small Town, Big Story, created by Chris O'Dowd.Alongside Sky Original Comedy and Drama, Sky Studios is home to an in-house Factual development and production team, and some of the world's most exciting production companies including Blast! Films, True North and Love Productions.We also operate Sky Studios Elstree, the UK's newest film and TV studio with 13 sound stages, representing a significant investment in the UK and European creative economy.About Fremantle:Fremantle is one of the world's largest and most successful creators, producers and distributors of Entertainment, Drama & Film and Documentaries.Operating in 27 territories we are a proudly independent group of content creators. We produce and deliver high-quality multi-genre IP including some of the biggest entertainment formats, most watched international dramas, award winning films and hard-hitting documentaries, amplifying local stories on a global scale.From Fellow Travellers and Idols to This England, The Price is Right to The Hand of God, The Farmer Wants A Wife to Arctic Drift, Family Feud to My Brilliant Friend and Bones & All to Planet Sex our focus is simple - we create and deliver irresistible entertainment.We are also a world leader in digital and branded entertainment with more than 470 million fans across 1,500 social channels and over 34 billion views per year across all platforms.Fremantle is part of RTL Group, a global leader across broadcast, content and digital, itself a division of the international media giant Bertelsmann.For more information, please visit www.fremantle.com (https://fremantle.com/), follow us on Twitter @FremantleHQ (https://twitter.com/FremantleHQ) and Instagram @fremantle (https://www.instagram.com/fremantle/?hl=en) or visit our LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fremantle/) page.