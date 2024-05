DJ Hochtief-Tochter Leighton bekommt Milliardenauftrag in Hongkong

FRANKFURT (Dow Jones)--Die zur australischen Hochtief-Tochter Cimic gehörende Baugesellschaft Leighton Asia soll in einem Joint Venture ein Großkrankenhaus in Hongkong um einen 20-geschossigen Neubau erweitern. Auf Leighton Asia entfallen Umsatzerlöse von bis zu 2,4 Milliarden australische Dollar, wie es in einer Pressemitteilung von Hochtief heißt. Angaben zur Bauzeit wurden nicht gemacht.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2024 03:25 ET (07:25 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.