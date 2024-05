Zürich - Die Schweizer Börse ist am Montag mit mehrheitlich festeren Kursen in den Handel gestartet. Nach der verkürzten ersten Maiwoche geht es nun in die ebenfalls kurze Auffahrtswoche. Immerhin konnte sich der Leitindex SMI Ende vergangener Woche stabilisieren. «Die Angst vor weiteren Zinserhöhungen durch das Fed scheint zwar vom Tisch, doch schwanken die Anleger an den Märkten wegen der unsicheren Inflationsaussichten weiter zwischen Sorge und ...

