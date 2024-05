BMW hat im mexikanischen Werk San Luis Potosí mit der Errichtung einer lokalen Batteriemontage und mit dem Umbau einiger Fabrikbereiche begonnen, um die E-Modelle der Neuen Klasse ab 2027 zu integrieren. Dafür nimmt BMW rund 800 Millionen Euro in die Hand. In Mexiko wollen die Münchner 2027 zusätzlich zu Standorten in Ungarn und Deutschland vollelektrische Modelle der Neuen Klasse bauen. Erster Vertreter dieser neuen Generation wird das Sports Activity ...

