Künftig können Kunden des ADAC Solarstromanlagen von Lichtblick erwerben. So sollen mehr Elektroautos und PV-Anlagen zusammenfinden. Der ADAC und Ökostromanbieter Lichtblick arbeiten künftig bei Angeboten für Photovoltaik zusammen. So gebe es die Photovoltaik-Lösungen von LichtBlick ab sofort auf der Plattform ADAC Solar."Im Januar des vergangenen Jahres haben wir erstmals PV-Anlagen in unser Portfolio aufgenommen", sagt Sascha Coccorullo, Leiter Strategie der ADAC SE. "Nun erweitert der ADAC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...