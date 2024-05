© Foto: adobe.stock.com



Gold nimmt sich aktuell eine Auszeit von der fulminanten Rallye der letzten Wochen. Die derzeit zu beobachtende Konsolidierung ist unter bullischen Aspekten durchaus zu begrüßen. Besser als Barrick Gold Barrick Gold legte kürzlich exzellente Ergebnisse für das März-Quartal vor. Der kanadische Goldproduzent überzeugte Analysten und Anleger. Dennoch könnte es sich lohnen, auf andere Goldaktien zu setzen. So entwickelten sich unter anderem Harmony Gold und Alamos Gold bereits in den letzten Wochen und Monaten deutlich besser, als Barrick Gold. Und diese Entwicklung könnte sich in den kommenden Wochen durchaus fortsetzen. Harmony Gold - Im Schatten der Nordamerikaner Bei der Suche nach …