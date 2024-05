WALLDORF (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat von SAP hat den Vertrag von Konzernchef Christian Klein um drei Jahre bis April 2028 verlängert. Das teilte Europas größter Softwarehersteller am Montag in Walldorf mit. Der 44-Jährige leitet den Vorstand des Dax -Konzerns seit April 2020 allein. Zuvor hatte Klein bereits mehrere Führungspositionen bei SAP inne. 2018 wurde er Mitglied des Vorstands, ab Herbst 2019 leitete er SAP für wenige Monate in einer Doppelspitze mit Jennifer Morgan. Kleins Vertrag wäre 2025 ausgelaufen.

Klein, der bislang die Rolle des Vorstandssprechers innehatte, wurde demnach zugleich zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Einem SAP-Sprecher zufolge geht das mit mehr Befugnissen einher. Aufsichtsratschef Hasso Plattner teilte mit: Klein habe den Umbau der SAP zu einem Cloud-Unternehmen in den vergangenen Jahren nachdrücklich vorangetrieben. Mit der frühen Verlängerung und der Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden wolle man seine wichtige Rolle für die weitere Entwicklung der SAP unterstreichen./jwe/DP/men