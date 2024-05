Hallo zum "eMobility update". In unserer Sendung geht's heute unter anderem um einen elektrischen Siebensitzer von Nissan, ein Robotaxi von Hyundai und um Schnellladesäulen vor McDonald's-Restaurants. 1 - 500 McDonald's-Restaurants mit Schnellladensäulen von EWE GoDer Mobilitätsdienstleister EWE Go kommt gut mit dem Ausbau seines Netzwerks an Schnellladesäulen voran, Diese stehen nun deutschlandweit bereits an 500 Standorten von McDonald's. Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...