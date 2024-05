Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of April 2, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL ACCON X2 AVA 1 GB00BNTQD660 BEAR AMD X5 AVA 4 GB00BNV2R159 BULL BLNK X2 AVA 2 GB00BL071374 BULL BOL X5 AVA GB00BVZVD058 BULL CIB X2 AVA 1 GB00BNV1MF11 BEAR DJIA X20 AVA 10 GB00BNV3J014 BULL CO2 X5 AVA 13 GB00BL07D426 BULL CO2 X10 AVA 19 GB00BNV48857 BULL CO2 X5 AVA 10 GB00BG62GZ87 BULL GARO X3 AVA 3 GB00BL06Z108 BEAR DAX X10 AVA 12 GB00BL07PD59 BULL INTRUM X3 AVA 1 GB00BW6QZS87 BULL IJ X4 AVA 04 GB00BNV4G927 BEAR FACE X8 AVA 1 GB00BQRL2451 BEAR NASD X15 AVA 30 GB00BQRB4J42 BEAR NASD X15 AVA 29 GB00BQR85N63 BEAR NASDQ X8 AVA 8 GB00BNTRL109 BULL NEL X3 AVA 3 GB00BNTPTW14 BULL PCELL X3 AVA 1 GB00BG5VQH88 BEAR PLTR X5 AVA 2 GB00BQRMPW77 BULL SOLT X3 AVA 1 GB00BG621753 BEAR OLJA X12 AVA 24 GB00BNV4JJ35 BULL OLJA X16 AVA 2 GB00BQRCQK23 BULL OLJA X15 AVA 19 GB00BQRBYV62 BEAR OLJA X16 AVA 3 GB00BQRJYF49 BEAR OLJA X10 AVA 25 GB00BNV2S678 BEAR KAKAO X5 AVA 2 GB00BG5THC47 BEAR WTI X12 AVA 20 GB00BQRCBQ32 BULL WTI X15 AVA 16 GB00BQRC2601 BULL GULD X18 AVA 8 GB00BNTTN879 BULL COPPE X10 AVA 2 GB00BL04C573 BULL KAFF X12 AVA 23 GB00BNV5DJ48 BULL GAS X12 AVA 26 GB00BQRN3713 BULL GAS X12 AVA 24 GB00BQRL8D68 BULL GAS X12 AVA 28 GB00BQRNYS97 BULL GAS X12 AVA 25 GB00BQRMT928 BULL GAS X12 AVA 27 GB00BQRNPW01 BULL GAS X5 AVA 11 GB00BQR91W07 BEAR GAS X12 AVA 19 GB00BQRJTX77 BULL PALLA X8 AVA 12 GB00BQR9RQ65 BULL PALLA X15 AVA 9 GB00BQRNMP29 BULL PALLA X15 AVA 8 GB00BQRMTC51 BULL SPGS X12 AVA 10 GB00BL005C31 BULL SILV X15 AVA 21 GB00BNV4P175 BEAR SPOT X3 AVA 1 GB00BG5TWR41 BEAR SP500 X8 AVA 5 GB00BL01LG23 BEAR SP50 X20 AVA 19 GB00BQR8J784 BEAR SP50 X15 AVA 21 GB00BNV35037 BULL TOBII X3 AVA 2 GB00BNV2RR11 BULL TESLA X6 AVA 5 GB00BNV2NR31 BEAR VOLCAR X5 AVA 1 GB00BQRKNN80 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.