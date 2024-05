Homerun Resources entwickelt sein Projekt in Rekordzeit

Anzeige / Werbung

Der CEO von Homerun Resources sieht sein Unternehmen in einer exzellenten Ausgangsposition.

In einem Schreiben an seine Aktionäre hat Brian Leeners, der CEO von Homerun Resources (TSX.V: HMR, FSE: 5ZE, WKN: A3CYRW), die jüngsten Erfolge des Unternehmens noch einmal Revue passieren lassen und deutlich gemacht, worin die wesentlichen Unterschiede zwischen Homerun und einem klassischen Projektentwickler bestehen.

Homerun Resources durchläuft gerade eine äußerst spannende Entwicklungsphase, denn der Weg hin zur Produktion wird mit großem Nachdruck und in einem sehr hohen Tempo zurückgelegt. An dieser Stelle wird bereits der große Unterschied zwischen Homerun und einem gewöhnlichen Projektentwickler deutlich.

Letztere haben meist ein oder mehrere Projekte, verfügen aber noch nicht über eine Ressource. Diese muss im Lauf des Explorationsprozesses erst erschlossen werden. Je nach Größe des Projekts und in Abhängigkeit von den finanziellen Mitteln, kann dieser Prozess sehr leicht zehn Jahre in Anspruch nehmen.

Homerun Resources will das Projekt zusammen mit Partnern realisieren

Homerun Resources hingegen verfügt bereits über eine Ressource, die nur noch entwickelt werden muss. Der dazu vorgelegte Plan gliedert sich in drei strategische Phasen. In der ersten Phase konzentriert sich Homerun Resources darauf, den In-situ-Wert der eigenen Anlagen zu steigern. Das ist eine besonders dankbare Aufgabe, denn die von Homerun kontrollierte Quarzsandgebiete sind Weltklasse. Sie sind gleichmäßig und weisen einen hochwertigen natürlichen Gehalt auf.

Für die Aktionäre ist dies ein großer Vorteil, denn das Unternehmen hat so die Chance, einen fünf- bis zehnjährigen Prozesse auf einen Zeitraum von lediglich zwölf Monate zu komprimieren. Parallel zur erfolgreichen Entwicklung des Projekts wurden in den vergangenen Monaten auch die strategischen Phasen zwei (Produktionslogistik) und drei (vertikale Integration) vorangetrieben.

Bei der Produktionslogistik wird sich Homerun Resources auf die Aspekte Abbau, Verarbeitung, Transport und Lagerung sowie den Versand konzentrieren. Realisiert werden sollen die einzelnen Schritte gemeinsam mit Partnern. Deshalb wird sich Homerun Resources im ersten Halbjahr 2024 vor allem auf seine Partnerschaftstrategie konzentrieren.

Geringer Kapitalbedarf, geringe Verwässerung

Ein besonderer Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie den Kapitalbedarf für Homerun sehr niedrig hält. Vorteilhaft ist auch, dass auch an dieser Stelle wieder viel Zeit gespart werden kann, denn der Prozess der Minenerschließung, der normalerweise zwei bis drei Jahre in Anspruch nimmt, kann so auf lediglich zwölf Monate verkürzt werden.

Auch den Plan zur vertikalen Integration hat Homerun Resources in der Zwischenzeit in Angriff genommen. Er sieht vor, Quarzsand in Solarqualität zu produzieren und diesen von der Mine zur Solarglasanlage zu transportieren. Gleichzeitig wird Land für eine Solarglasanlage angemietet oder gekauft werden und es soll eine Solarglasanlage errichtet werden. Abgerundet wird das Projekt durch die Gewinnung eines Ankerkunden, der den Quarzsand in relativer Nähe zur Mine verarbeitet. Auch dieser Aspekt wird wieder einen bedeutenden Vorteil darstellen, denn in der Solarglasindustrie wird der zentrale Wettbewerbsvorteil durch die Minimierung der Logistikkosten erreicht.

Die zahlreichen Kostenvorteile heben Homerun aus der Masse der Projektentwickler hervor

Homerun hat an dieser Stelle den Vorteil, dass es über eine Siliziumdioxid-Ressource verfügt, die vor Ort Solarglasqualität hat. Der Plan sieht vor, dieses Siliziumdioxid zu einer Solarglasanlage zu transportieren, die in der Region Salvador, Bahia, Brasilien, errichtet wird.

Der zweite Weg der vertikalen Integration ist die Verarbeitung von Siliziumdioxid zu Batterien. Erforderlich dazu ist Quarzsand in Siliziumqualität. Auch dieses Qualitätsmerkmal weist die Ressource von Homerun auf. Damit hat das Unternehmen wichtige Wettbewerbsvorteile gegenüber seinen Konkurrenten.

Das Unternehmen ist daher auf dem besten Weg, seine Ziele zu erreichen und innerhalb der nächsten zwei Jahre, sich eine erste zusätzliche Einnahmequelle zu erschließen. Für die Aktionäre bedeutet das, dass ein Prozess, der normalerweise gut zehn Jahre in Anspruch nimmt, auf lediglich zwei Jahre verkürzt werden kann.

