As of May 7, 2024, the following instrumentsissued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR XANOB X2 AVA 3 GB00BNV5D384 MINI S SPT AVA 10 GB00BQRP9V33 BULL FSLY X3 AVA 2 GB00BQRBK292 MINI S XANOB AVA 6 GB00BSJJ3261 MINI S ABCL AVA 11 GB00BSJJBC21 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.