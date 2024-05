Die Erdgaspreise notieren am heutigen Montag unverändert und halten die Gewinne der Vorwoche. - Händler sehen in der Preisentwicklung sowohl Gründe für eine Entspannung als auch für eine Rallye. - Der US Dollar Index eröffnet über 105,00 in einem technischen Aufschwung. - Erdgas (XNG/USD) wird am Montag weitgehend stabil gehandelt, nachdem die ...

