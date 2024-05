EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie

Medios AG: Constantijn van Rietschoten zum Vorstand für Internationale Märkte bestellt



Berlin, 6. Mai 2024 - Der Aufsichtsrat der Medios AG ("Medios") hat Constantijn van Rietschoten mit Wirkung zum 1. Mai 2024 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. In seiner neuen Funktion als Chief International Markets wird van Rietschoten, der seit April 2023 als Head of International Business Development bei Medios tätig war, die Verantwortung für das gesamte internationale Geschäft und dessen Weiterentwicklung übernehmen. Er ist für eine Amtszeit von drei Jahren bis zum 30. April 2027 bestellt worden.



Dr. Yann Samson , Vorsitzender des Aufsichtsrates der Medios AG: "Der europäische Specialty-Pharma-Markt bietet großes Potenzial. Wir freuen uns daher sehr, Constantijn van Rietschoten als Vorstandsmitglied für Internationale Märkte begrüßen zu dürfen. Seine ausgezeichnete Expertise und internationale Erfahrung werden für die internationalen Wachstumsambitionen von Medios, die sich nun auch in der Internationalisierung des Vorstands widerspiegeln, von großem Wert sein. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle."



Constantijn van Rietschoten, Vorstand der Medios AG: "Medios ist ein hochinteressantes Unternehmen mit einer rasanten Entwicklung - zuletzt auch über die deutschen Grenzen hinaus durch die Übernahme des niederländischen Marktführers Ceban. Ich freue mich, an der weiteren Internationalisierung von Medios und dem Aufbau einer führenden europäischen Specialty-Pharma-Plattform mitzuwirken."



Vor seinem Eintritt bei Medios im April 2023, war van Rietschoten über 14 Jahre lang für Fagron tätig. Als Mitglied des Executive Leadership Teams hatte er die Positionen des Chief Marketing Officer, des Chief Corporate Affairs Officer und zuletzt des Area Leader EMEA inne. Van Rietschoten studierte Öffentliche Verwaltung an der Erasmus University Rotterdam (Niederlande).



Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).



www.medios.ag



