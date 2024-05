EQS-News: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Corporate News **Taufkirchen, 06. Mai 2024: Erfolgreicher Anleihestart der TitanSafe Schließfachanlagen GmbH** Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt bekannt, dass bereits in der ersten Verkaufswoche Anleihen im Wert von 80.000 Euro platziert werden konnten. Dieser Start ist ein deutliches Signal für das Vertrauen, das die Investoren in die Zukunftsfähigkeit unserer Dienstleistungen setzen und sind überzeugt, dass der fortdauernde Erfolg der Anleihe anhält. TitanSafe plant, ein bundesweites Filialnetz von Schließfachanlagen aufzubauen, die den Kunden rund um die Uhr 24/7 und 365 Tage im Jahr zur Verfügung stehen. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice positioniert sich das Unternehmen als führender Anbieter im Bereich der Schließfachlösungen. Über die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH: Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist ein im März 2024 gegründetes Unternehmen, das sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schließfachlösungen zu werden. Das Basisinformationsblatt für die Anleihe der TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist veröffentlicht und kann kostenlos unter https://titansafe.de/investorrelations heruntergeladen werden. Interessierte Investoren sind eingeladen, sich über die Chancen und Risiken zu informieren.

Kontakt: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH Email: info@titansafe.de Web: www.titansafe.de Tel. +49 89 99734167



