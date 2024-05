HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hat einen neuen Finanzchef gefunden. Der Mercedes Benz-Manager Steffen Hoffmann übernehme mit seinem Eintritt in das Unternehmen am 1. Oktober 2024 das Finanzressort von Rainer Verhoeven, teilte der MDax-Konzern am Montag in Hamburg mit. Zuletzt habe der 54-jährige Hoffmann die Bereiche Treasury und Investor Relations bei der Mercedes-Benz Group AG in Stuttgart verantwortet. Verhoeven werde das Unternehmen, wie bereits im Januar angekündigt, Ende Juni verlassen.

Im vergangenen Jahr hatten Betrugs- und Diebstahlfälle das Geschäft von Aurubis belastet. Der Millionenschaden hatte auch zur Kritik am Risikomanagement der Unternehmenslenker geführt. In der Folge muss fast der komplette Vorstand gehen. Aurubis-Chef Roland Harings, Finanzvorstand Rainer Verhoeven sowie Produktionsvorstand Heiko Arnold verlieren vorzeitig ihre Posten./mne/stk