Das rötliche Glas-Glas-Modul mit gleichfarbigem Rahmen soll sich harmonisch in Ziegeldächer einfügen. Mit seinen Topcon-Zellen erreicht es eine Leistung von 400 Watt. Der österreichische Photovoltaik-Hersteller Sonnenkraft aus Sankt Veit bei Klagenfurt hat ein neues Modul vorgestellt, das für die Integration in rote Ziegeldächer konzipiert ist. Mit der Einfärbung in Terracotta-Rot und dem gleichfarbigen Rahmen soll sich das Modul "made in Austria" harmonisch in die Dacheindeckung oder Gebäudehaut integrieren lassen. Damit könnten auch denkmalgeschützte Gebäude für die Photovoltaik genutzt werden, ...

