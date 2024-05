Berlin - Der Bundesligist Union Berlin hat den amtierenden Trainer Nenad Bjelica und sein Team am Montag freigestellt. Marco Grote soll mit sofortiger Wirkung die Mannschaft bis zum Saisonende anführen, teilte Union am Montag mit. Unterstützt werden soll er dabei von Co-Trainerin Marie-Louise Eta und Sebastian Bönig, um die Mannschaft auf das am Sonnabend anstehende Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln vorzubereiten.



"Ich freue mich auf die Aufgabe und bin überzeugt, dass uns der Klassenerhalt gelingen wird", sagte Grote am Montag. "Unsere Mannschaft kenne ich gut und weiß, dass wir mit vereinten Kräften in der Lage sind, die nötigen Punkte zu holen."



Marco Grote, der seit Juli 2022 Unions U19 in der A-Junioren-Bundesliga betreut, hatte bereits im November interimsmäßig die Bundesliga-Profis übernommen und mit einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg die Niederlagenserie der Mannschaft in der Bundesliga durchbrechen können.



Union steht derzeit an Platz 15 der Tabelle und hatte am Sonntag knapp gegen Bochum verloren.

