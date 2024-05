New York - Nach der zuletzt schwungvollen Erholung sind die US-Börsen am Montag weiter nach oben geklettert. Im frühen Handel gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,38 Prozent auf 38'823,97 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,58 Prozent auf 5157,35 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 knüpfte mit plus 0,52 Prozent auf 17'983,82 Punkte an seinen starken Lauf vom Freitag an. Positiv aufgenommene Quartalsberichte von Apple und ...

