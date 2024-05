Österreichs Sonnenkraft hat ein rotes Solarmodul entwickelt, dass sich optisch in Ziegeldächer einpasst. Die roten Module sind damit eine Option für den Denkmalschutz. Der österreichische PV-Anbieter Sonnenkraft geht mit einem Solarmodul in Rot an den Markt. Das "Terracotta"-Modul setze Standards in der Gebäudeintegration von Photovoltaikmodulen, so das Unternehmen. Denn durch ein technisch neuartiges, eingefärbtes Einkapselungsmaterial werde ein homogener Roteffekt erzielt. Der große Vorteil hierbei ...

