eHealth-CardLink-Lösung von Redcare Pharmacy jetzt live: die einfachste Möglichkeit, elektronische Rezepte von jedem Ort aus einzulösen.



06.05.2024 / 16:57 CET/CEST

eHealth-CardLink-Lösung von Redcare Pharmacy jetzt live: die einfachste Möglichkeit, elektronische Rezepte von jedem Ort aus einzulösen. Vollständig digitaler Einlöseweg mittels Gesundheitskarte (eGK) und Smartphone.

Einfach, sicher und komfortabel.

Funktion in der deutschen Shop Apotheke App integriert. Sevenum, die Niederlande, 06. Mai 2024. Redcare Pharmacy hat heute ihre eHealth-CardLink-Lösung gelauncht. Ab sofort haben alle gesetzlich Versicherten in Deutschland einen vollständig digitalen Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten über die Shop-Apotheke-App. Für Kund:innen bundesweit bringt diese innovative Funktion entscheidende Vorzüge. Mit Hilfe der Gesundheitskarte (eGK) und eines Smartphones können elektronische Rezepte nun jederzeit und von überall aus über die App eingelöst werden. Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy kommentiert: "Durch die Einführung unserer eHealth-CardLink-Lösung können Patientinnen und Patienten nun in vollem Umfang von den Vorteilen eines papierlosen und vollständig digitalisierten Rezeptweges profitieren. Dies ist der nächste entscheidende Schritt in der digitalen Transformation des Gesundheitswesens, der uns enorme Wachstumschancen für die Zukunft bietet." Redcare Pharmacy bietet mit der eHealth-CardLink-Lösung eine zusätzliche Möglichkeit, elektronische Rezepte einzulösen. Kund:innen von Shop Apotheke in Deutschland können auch weiterhin die gematik-App nutzen oder den QR-Code auf dem gedruckten Rezept einscannen.

Über Redcare Pharmacy. Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 11 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



