USD/JPY gewinnt am Montag im asiatischen Handel bei 153,55 an Boden. - Der US-Finanzminister rät zur Vorsicht bei Währungsinterventionen der japanischen Behörden. - Der US NFP stieg im April um 175K, verglichen mit 315K im März, und verfehlte damit die Schätzung von 243K. - Das Paar USD/JPY beendete am Montag beim asiatischen Handel eine dreitägige ...

