Das 4-Gang-Getriebe für schwere Elektrofahrzeuge (EV) von Eaton, dem Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, wurde bei einer Preisverleihungszeremonie am 29. April als PACEpilot-Innovation 2024 von Automotive News ausgezeichnet. Mit dieser Anerkennung werden Innovationen im Bereich der Automobilindustrie und der zukünftigen Mobilität gewürdigt, die bereits die Pilotphase durchlaufen haben, aber noch nicht kommerziell genutzt werden.

Members of Eaton's heavy-duty 4-speed electrified vehicle (EV) transmission team are, left to right, Scott Adams, Julie Marshaus, Justin Hopkins and Mark Kramer. (Photo: Business Wire)

Das EV-Getriebe von Eaton zeichnet sich durch überragende Leistungen an Steigungen sowie eine hohe Beschleunigung von elektrischen Nutzfahrzeugen aus und bietet im Vergleich zu anderen Technologien flexiblere Übersetzungsverhältnisse. Das kompakte 4-Gang-Getriebe für Schwerlastanwendungen wurde entwickelt, um den Systemwirkungsgrad zu erhöhen, was wiederum größere Fahrzeugreichweiten und eine längere Lebensdauer der Batterie ermöglicht.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir von den PACEpilot-Juroren für den Erhalt dieser renommierten Auszeichnung ausgewählt wurden", sagte Scott Adams, Senior Vice President, Global Products, der Mobility Group von Eaton. "Unser Getriebe für schwere Elektrofahrzeuge ist eine Innovation, die von Herstellern auf der ganzen Welt interessiert verfolgt wird, die die Leistungsfähigkeit ihrer elektrifizierten Nutzfahrzeuge steigern möchten."

Das 4. jährliche PACEpilot-Programm wurde von Automotive News präsentiert. Teilnehmen konnten Zulieferer und Start-up-Unternehmen, die Produkte, Software/IT-Systeme oder Prozesse entwickelt haben, sowie Ideenschmieden mit dem Potenzial, die Automobilbranche zu verändern. Das PACEpilot-Programm von Automotive News ist führend bei der Auszeichnung von globalen aufstrebenden Innovatoren.

Eaton erhielt die PACEpilot-Auszeichnung von Automotive News nach einer eingehenden Prüfung durch eine unabhängige Jury, einer umfassenden schriftlichen Bewerbung und einer virtuellen Pitch-Session.

Das von Eaton entwickelte 4-Gang-Getriebe für schwere Elektrofahrzeuge wird auf der ACT Expo vom 20. bis zum 23. Mai im Las Vegas Convention Center in Las Vegas (Nevada) ausgestellt. Eaton ist am Messestand 2656 in der West Hall zu finden.

Alle Informationen zum PACEpilot-Programm von Automotive News finden Sie unter www.autonews.com/pace.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir fertigen Produkte für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, die Industrie, den Handel, den Maschinenbau, den Wohnungsbau, die Luft- und Raumfahrt und den Mobilitätsmarkt. Wir lassen uns von unserem erklärten Ziel leiten, unsere Geschäftstätigkeit auf integre Weise zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, beschleunigen wir den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energiequellen, tragen zur Bewältigung der weltweit dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement bei und schaffen eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und künftige Generationen.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit mehr als einem Jahrhundert an der Börse New York notiert. Wir haben 2023 einen Umsatz von 23,2 Milliarden US-Dollar erzielt und betreuen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auch auf www.eaton.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

