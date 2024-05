WALLDORF (dpa-AFX) - SAP SE (SAP) announced on Monday that the company has extended the contract of Chief Executive Officer Christian Klein till the end of 2028.



Prior to this role, Klein served as Chief Financial Officer and Chief Operating Officer of the software company.



Currently, SAP's stock is trading at $184.46, up 0.55 percent on the New York Stock Exchange.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken