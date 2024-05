Zinssenkungsfantasien beflügeln. DAX, Dow, Nasdaq, Gold, & Aktien wie Apple, ARM & Amgen im Fokus

Anzeige / Werbung

Insbesondere die FED-Sitzung zur Wochenmitte stand im Fokus des Marktes. Jerome Powell erteilte einer Spekulation über steigende Zinsen eine Abfuhr, stellte aber auch keine direkte Zinssenkung in Aussicht. Die Schätzungen dafür gehen nun bereits über den Sommer hinweg Richtung September. Sie könnten sich mit einer schwächeren US-Wirtschaft jedoch wieder annähern. Dies zeigten die US-Arbeitsmarktdaten auf, welche sehr schwach waren und damit den Märkten letztlich Auftrieb gaben. Durch diesen Schwung gelang dem Dow Jones ein Wochenplus von rund einem Prozent, welches der Nasdaq nicht ganz erreichte.

Über die Verfassung der US-Indizes und auch den DAX, der sich an der 18.000er-Marke zum Wochenauftakt nun wieder Kraft für einen weiteren Anstieg schaffen könnte, sprechen wir im Nachgang. Dabei werden auch die Konsolidierung im Gold und die Reaktion im Euro-Dollar ein Thema sein, was charttechnisch auf der Agenda steht.

Weitere Quartalszahlen aus den USA standen auf der Agenda. Besonders das Schwergewicht Apple wurde mit Spannung erwartet. Erneut musste ein Rückgang beim Umsatz und beim Vorzeigeprodukt iPhone vermeldet werden. Schlimmer noch: Der einstige Marktführer in China ist dort nur noch auf Platz 5 zu finden, neue Innovationen werden bezüglich des iPad in dieser Woche erwartet, doch insgesamt ist Apple am Markt gerade nicht als Innovator berüchtigt. Dennoch stieg die Aktie nach den Zahlen an, die in Summe besser als die Prognosen waren. Zudem gibt es ein Aktienrückkaufprogramm von 110 Milliarden US-Dollar und eine Erhöhung der Dividende.

