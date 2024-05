The following instruments on XETRA do have their first trading 07.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.05.2024Aktien1 CA3024371088 Fandifi Technology Corp.2 CA6544846091 Niocorp Developments Ltd.3 JP3311490001 Cybertrust Japan Co. Ltd.4 BMG0451H2087 Archer Ltd.5 SE0021921269 Saab AB6 SGXE34184239 Seatrium Ltd.Anleihen1 XS2817924660 Bank of Ireland Group PLC2 US49177JAF93 Kenvue Inc.3 DE000DW6AC94 DZ BANK AG4 DE000DW6AC37 DZ BANK AG5 DE000DW6AC29 DZ BANK AG6 CH1344316760 Nestlé S.A.7 CH1344316778 Nestlé S.A.8 CH1344316752 Nestlé S.A.9 AU3CB0309268 Ontario, Provinz10 CH1344316703 Slowakische Republik11 US912810UA42 United States of America12 DE000NLB42S7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000NLB42Q1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE0001789386 Sachsen, Freistaat15 CH1348614053 Barry Callebaut AG16 CH1348614061 Barry Callebaut AG17 XS2213808863 European Bank for Reconstruction and Development