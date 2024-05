DJ Heidelberg Materials startet Aktienrückkauf nach Hauptversammlung

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials will das im Februar angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im laufenden Quartal nach der Hauptversammlung am 16. Mai starten. Das teilte der Baustoffriese bei Vorstellung der Zahlen zum ersten Quartal mit. Aktien im Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro sollen an der Börse zurückgekauft werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2024 01:11 ET (05:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.