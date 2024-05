© Foto: Vuk Valcic/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Erstmals seit der Übernahme der Credit Suisse hat die UBS einen Gewinn erwirtschaftet - und der ist gleich dreimal so hoch ausgefallen wie erwartet. Wie das der Großbank gelungen ist.Die UBS Group hat nach zwei verlustreichen Quartalen einen beeindruckenden Gewinn für das erste Quartal gemeldet. Dies markiert eine signifikante Trendwende, unterstützt durch eine erfolgreiche Integration der übernommenen Credit Suisse und eine starke Performance in den Kerngeschäftsbereichen. Für das erste Quartal verzeichnete die Schweizer Großbank einen Nettogewinn von 1,755 Milliarden US-Dollar, was die Analystenschätzungen von 602 Millionen US-Dollar deutlich übertrifft. Im Vergleich zum Vorjahr, als der …