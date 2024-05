EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

In Q1 2024 setzte Westwing das Wachstum in einem rückläufigen Markt fort und verbesserte erneut die bereinigte EBITDA-Marge

Im ersten Quartal 2024 stieg der Umsatz trotz des rückläufigen Marktes im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf EUR 109 Mio.

Die Zahl der aktiven Kunden stieg mit 2% zum ersten Mal seit Ende der Pandemie im Jahresvergleich an.

Die Deckungsbeitragsmarge stieg auf 32% an (+4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 6 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,8% (+0,9 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Die bereinigte EBITDA Profitabilität von Westwing und ein starkes Nettoumlaufvermögen von EUR -18 Mio. führten zu einem Free Cashflow von EUR 4 Mio. im ersten Quartal 2024; die Netto-Cash-Position betrug EUR 82 Mio. zum Ende des ersten Quartals 2024.

Der Anteil der Westwing Collection stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte auf 51% des Konzern-GMV.

München, 7. Mai 2024 // Die Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen"), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt.

Westwing setzte seinen Wachstumskurs im ersten Quartal 2024 fort und steigerte sowohl das Bruttowarenvolumen (GMV) als auch den Umsatz um 6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf EUR 109 Mio. Das Wachstum wurde auch durch eine steigende Anzahl an aktiven Kunden angetrieben, die - zum ersten Mal seit dem Ende der COVID Pandemie - ein Wachstum von 2% gegenüber dem Vorjahr verzeichneten.

In Bezug auf den Ertrag erzielte Westwing im ersten Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 6 Mio. (Q1 2023: EUR 5 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,8% entspricht. Die Verbesserung des bereinigten EBITDA wurde durch den fortgesetzten Ausbau der margenstarken Westwing Collection und Verbesserungen bei den Fulfilmentkosten unterstützt. Die Westwing Collection erreichte im ersten Quartal 2024 mit einem Anteil von 51% am gesamten Konzern-GMV ein Allzeithoch, was einem Anstieg von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Deckungsbeitragsmarge stieg im Vorjahresvergleich um 4 Prozentpunkte auf 32% an.

Das positive bereinigte EBITDA von Westwing und das starke Nettoumlaufvermögen von EUR -18 Mio. führten zu einem Free Cashflow von EUR 4 Mio. im ersten Quartal 2024 und einer Netto-Cash-Position von EUR 82 Mio. Ende März 2024.

Die guten Ergebnisse in einem immer noch herausfordernden Marktumfeld sind ein Beweis für die Stärke und das Potenzial des Geschäftsmodells von Westwing. Das Unternehmen wird die laufende Transformation konsequent fortsetzen. Diese hat das Ziel, eine weniger komplexe Plattform aufzubauen, die dem Unternehmen eine starke operative Skalierung ermöglichen wird. Parallel dazu konzentriert sich Westwing weiterhin auf die Stärkung seiner Markenpositionierung im Premiumbereich. Neben laufenden Investitionen in die Markenbekanntheit in Deutschland präsentierte Westwing die Design-Highlights der Westwing Collection auf der Milan Design Week im April. Beispielsweise wurden das neu eingeführte Sofa 'WOLKE' sowie die Kollaboration mit dem renommierten Stoff Editeur Dedar Milano im Rahmen einer fesselnden Ausstellung gezeigt.

Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: "Westwing entwickelt sich weiterhin stärker als der Markt. Das ist das Ergebnis unserer klaren Strategie und exzellenten Umsetzung und unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells. Darüber hinaus konnten wir unsere bereinigte EBITDA-Marge steigern und gleichzeitig weiter in unsere Marke investieren. Wir sind auf einem guten Weg, Europas führende Premium One-Stop Destination für Home & Living zu werden."

Prognose 2024

Westwing bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die im März 2024 veröffentlicht wurde. Aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfelds und des erwarteten negativen Umsatzeffektes durch die Komplexitätsreduzierung in Italien und Spanien bleibt das Management vorsichtig und erwartet weiterhin eine hohe Unsicherheit für den Rest des Jahres. Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz zwischen EUR 415 Mio. und EUR 445 Mio. mit einer Wachstumsrate von -3% bis +4% gegenüber dem Vorjahr. Westwing prognostiziert ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 14 Mio. und EUR 24 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +3% bis +5%.

Webcast und Telefonkonferenz

Die Telefonkonferenz von Westwing für das Geschäftsjahr 2023 wird am 7. Mai 2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Livestreams wird auf der Website verfügbar sein.

Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 19. Juni 2024 stattfinden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com .

Weitere Leistungsindikatoren Q1 2024 Q1 2023 Delta

24 vs. 23 Anteil Westwing Collection (in %) 51% 46% +5%P Bruttowarenvolumen

(GMV) (in EUR Mio.) 125 118 +6% Bestellungen, insgesamt (in

Tausend) 676 694 -3% Durchschnittlicher Warenkorb

(in EUR) 185 169 +9% Aktive Kunden (in Tausend) 1.282 1.262 +2% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten 2,2 2,3 -6% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR) 381 373 +2% Anteil der Site-Visits über mobile

Endgeräte 81% 79% +2%P

Über Westwing

Westwing ist Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce mit einem GMV (Bruttowarenvolumen) von 481 Millionen Euro im Jahr 2023 in 11 Ländern. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club-Sales, (Offline) Stores, B2B Services (Westwing Business) und Westwing Design Service. Das Team besteht aus mehr als 1.700 Mitarbeitenden und wir arbeiten zusammen an unserem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

