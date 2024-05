InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - May 07

Purchase of own shares

The Company announces that on 03 May 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 03 May 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 20,000 Lowest price paid per share: £ 75.8800 Highest price paid per share: £ 77.9000 Average price paid per share: £ 76.8584

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 162,902,823 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 20,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 03 May 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 20,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 77.9000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 75.8800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 76.8584

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 03/05/2024 09:17:56 BST 17 77.9000 XLON 986537487509898 03/05/2024 09:17:56 BST 30 77.9000 XLON 986537487509900 03/05/2024 09:17:56 BST 35 77.9000 XLON 986537487509899 03/05/2024 09:21:00 BST 13 77.8600 XLON 986537487510173 03/05/2024 09:21:00 BST 44 77.8600 XLON 986537487510172 03/05/2024 09:21:00 BST 76 77.9000 XLON 986537487510165 03/05/2024 09:23:07 BST 66 77.8200 XLON 986537487510435 03/05/2024 09:27:01 BST 47 77.8400 XLON 986537487510776 03/05/2024 09:28:52 BST 71 77.6000 XLON 986537487510908 03/05/2024 09:31:27 BST 47 77.2400 XLON 986537487511105 03/05/2024 09:34:04 BST 6 77.0200 XLON 986537487511379 03/05/2024 09:34:04 BST 29 77.0200 XLON 986537487511378 03/05/2024 09:37:03 BST 44 76.8800 XLON 986537487511758 03/05/2024 09:39:09 BST 4 76.7400 XLON 986537487511958 03/05/2024 09:39:09 BST 47 76.7400 XLON 986537487511957 03/05/2024 09:41:34 BST 51 77.0200 XLON 986537487512138 03/05/2024 09:45:20 BST 42 77.1000 XLON 986537487512529 03/05/2024 09:48:20 BST 78 77.2200 XLON 986537487512822 03/05/2024 09:48:41 BST 1 77.1400 XLON 986537487512861 03/05/2024 09:48:41 BST 45 77.1400 XLON 986537487512860 03/05/2024 09:49:46 BST 10 76.9400 XLON 986537487512973 03/05/2024 09:52:06 BST 31 76.9000 XLON 986537487513141 03/05/2024 09:52:06 BST 52 76.9000 XLON 986537487513140 03/05/2024 09:52:24 BST 10 76.8200 XLON 986537487513157 03/05/2024 09:52:24 BST 40 76.8200 XLON 986537487513158 03/05/2024 09:55:51 BST 10 76.8800 XLON 986537487513453 03/05/2024 09:55:51 BST 11 76.8800 XLON 986537487513454 03/05/2024 09:55:51 BST 22 76.8800 XLON 986537487513452 03/05/2024 09:55:51 BST 30 76.8800 XLON 986537487513455 03/05/2024 10:00:49 BST 47 76.8000 XLON 986537487513709 03/05/2024 10:01:20 BST 73 76.7600 XLON 986537487513765 03/05/2024 10:02:11 BST 56 76.8200 XLON 986537487513842 03/05/2024 10:03:37 BST 41 76.7600 XLON 986537487513956 03/05/2024 10:04:27 BST 48 76.7400 XLON 986537487514012 03/05/2024 10:05:37 BST 27 76.7600 XLON 986537487514070 03/05/2024 10:05:37 BST 35 76.7600 XLON 986537487514071 03/05/2024 10:08:12 BST 83 76.8000 XLON 986537487514289 03/05/2024 10:10:51 BST 50 76.7800 XLON 986537487514522 03/05/2024 10:12:02 BST 52 76.7600 XLON 986537487514574 03/05/2024 10:14:50 BST 74 76.7400 XLON 986537487514649 03/05/2024 10:17:12 BST 7 76.6000 XLON 986537487514740 03/05/2024 10:17:12 BST 42 76.6000 XLON 986537487514739 03/05/2024 10:22:11 BST 52 76.4200 XLON 986537487515197 03/05/2024 10:25:15 BST 44 76.2800 XLON 986537487515341 03/05/2024 10:28:13 BST 68 76.4200 XLON 986537487515573 03/05/2024 10:28:14 BST 72 76.3400 XLON 986537487515577 03/05/2024 10:31:27 BST 62 76.3400 XLON 986537487515866 03/05/2024 10:39:28 BST 77 76.6400 XLON 986537487516467 03/05/2024 10:42:21 BST 10 76.5400 XLON 986537487516669 03/05/2024 10:42:21 BST 13 76.5400 XLON 986537487516671 03/05/2024 10:42:21 BST 44 76.5400 XLON 986537487516670 03/05/2024 10:47:00 BST 13 76.2400 XLON 986537487516974 03/05/2024 10:47:00 BST 56 76.2400 XLON 986537487516973 03/05/2024 10:50:37 BST 49 76.3800 XLON 986537487517338 03/05/2024 10:56:38 BST 71 76.3200 XLON 986537487517719 03/05/2024 11:03:42 BST 52 76.1600 XLON 986537487518155 03/05/2024 11:06:16 BST 49 76.1000 XLON 986537487518340 03/05/2024 11:07:52 BST 17 76.0000 XLON 986537487518463 03/05/2024 11:07:52 BST 20 76.0000 XLON 986537487518462 03/05/2024 11:07:52 BST 8 76.0200 XLON 986537487518464 03/05/2024 11:09:28 BST 71 75.9400 XLON 986537487518604 03/05/2024 11:14:03 BST 94 76.0000 XLON 986537487519108 03/05/2024 11:16:19 BST 46 75.9800 XLON 986537487519297 03/05/2024 11:16:42 BST 51 75.9800 XLON 986537487519319 03/05/2024 11:22:12 BST 56 76.1200 XLON 986537487519784 03/05/2024 11:24:32 BST 76 75.9800 XLON 986537487520079 03/05/2024 11:25:45 BST 62 76.0400 XLON 986537487520143 03/05/2024 11:28:08 BST 80 76.0200 XLON 986537487520238 03/05/2024 11:31:15 BST 41 75.9600 XLON 986537487520377 03/05/2024 11:40:01 BST 69 76.0400 XLON 986537487520879 03/05/2024 11:45:33 BST 60 76.0400 XLON 986537487521107 03/05/2024 11:49:01 BST 35 76.1800 XLON 986537487521443 03/05/2024 11:49:01 BST 58 76.1800 XLON 986537487521442 03/05/2024 11:51:18 BST 62 76.2400 XLON 986537487521610 03/05/2024 11:56:46 BST 76 76.2000 XLON 986537487521896 03/05/2024 12:03:43 BST 86 76.2600 XLON 986537487522324 03/05/2024 12:04:20 BST 8 76.0400 XLON 986537487522377 03/05/2024 12:04:20 BST 44 76.0400 XLON 986537487522376 03/05/2024 12:07:15 BST 82 75.9800 XLON 986537487522569 03/05/2024 12:16:19 BST 48 75.9400 XLON 986537487522966 03/05/2024 12:18:44 BST 7 75.9800 XLON 986537487523180 03/05/2024 12:18:44 BST 42 75.9800 XLON 986537487523181 03/05/2024 12:27:30 BST 43 76.0800 XLON 986537487523716 03/05/2024 12:27:30 BST 83 76.0800 XLON 986537487523715 03/05/2024 12:29:44 BST 56 76.0600 XLON 986537487523832 03/05/2024 12:32:19 BST 42 76.0400 XLON 986537487524032 03/05/2024 12:34:32 BST 42 76.0200 XLON 986537487524133 03/05/2024 12:39:42 BST 9 76.0000 XLON 986537487524567 03/05/2024 12:39:42 BST 34 76.0000 XLON 986537487524568 03/05/2024 12:39:42 BST 43 76.0000 XLON 986537487524569 03/05/2024 12:43:33 BST 49 76.0400 XLON 986537487524766 03/05/2024 12:44:55 BST 66 76.0400 XLON 986537487524926 03/05/2024 12:52:08 BST 65 76.0400 XLON 986537487525557 03/05/2024 12:54:41 BST 76 76.0400 XLON 986537487525789 03/05/2024 13:00:23 BST 3 76.0400 XLON 986537487526167 03/05/2024 13:00:23 BST 27 76.0400 XLON 986537487526169 03/05/2024 13:00:23 BST 30 76.0400 XLON 986537487526168 03/05/2024 13:02:11 BST 128 76.0000 XLON 986537487526293 03/05/2024 13:05:07 BST 92 76.1400 XLON 986537487526565 03/05/2024 13:10:23 BST 90 76.0800 XLON 986537487526886 03/05/2024 13:15:12 BST 89 76.1200 XLON 986537487527190 03/05/2024 13:15:36 BST 48 76.0800 XLON 986537487527223 03/05/2024 13:18:24 BST 12 76.0800 XLON 986537487527419 03/05/2024 13:18:24 BST 43 76.0800 XLON 986537487527418 03/05/2024 13:21:14 BST 122 76.1000 XLON 986537487527706 03/05/2024 13:25:08 BST 22 75.9600 XLON 986537487528314 03/05/2024 13:25:08 BST 24 75.9600 XLON 986537487528315 03/05/2024 13:29:28 BST 8 75.8800 XLON 986537487528762 03/05/2024 13:29:28 BST 59 75.8800 XLON 986537487528761 03/05/2024 13:31:22 BST 23 76.3800 XLON 986537487529671 03/05/2024 13:31:22 BST 21 76.4000 XLON 986537487529672 03/05/2024 13:31:38 BST 49 76.3200 XLON 986537487529753 03/05/2024 13:31:50 BST 10 76.3000 XLON 986537487529827 03/05/2024 13:31:50 BST 76 76.3000 XLON 986537487529828 03/05/2024 13:34:00 BST 51 76.3800 XLON 986537487530881 03/05/2024 13:34:58 BST 33 76.3800 XLON 986537487531171 03/05/2024 13:34:58 BST 67 76.3800 XLON 986537487531172 03/05/2024 13:35:33 BST 48 76.4200 XLON 986537487531541 03/05/2024 13:36:49 BST 113 76.6000 XLON 986537487532035 03/05/2024 13:37:07 BST 43 76.6200 XLON 986537487532127 03/05/2024 13:38:00 BST 40 76.7600 XLON 986537487532371 03/05/2024 13:38:00 BST 44 76.7600 XLON 986537487532370 03/05/2024 13:38:37 BST 69 76.7200 XLON 986537487532527 03/05/2024 13:40:06 BST 42 77.0200 XLON 986537487532891 03/05/2024 13:40:06 BST 43 77.0200 XLON 986537487532892 03/05/2024 13:40:06 BST 79 77.0200 XLON 986537487532893 03/05/2024 13:40:44 BST 86 77.0400 XLON 986537487533063 03/05/2024 13:41:52 BST 89 77.0800 XLON 986537487533293 03/05/2024 13:43:18 BST 89 77.1800 XLON 986537487533698 03/05/2024 13:44:01 BST 53 77.0000 XLON 986537487533920 03/05/2024 13:44:15 BST 50 77.0200 XLON 986537487533979 03/05/2024 13:45:04 BST 52 77.0000 XLON 986537487534102 03/05/2024 13:47:44 BST 48 77.0800 XLON 986537487534502 03/05/2024 13:49:07 BST 59 76.9800 XLON 986537487534713 03/05/2024 13:52:31 BST 75 76.9200 XLON 986537487535093 03/05/2024 13:54:36 BST 42 77.0800 XLON 986537487535532 03/05/2024 13:55:30 BST 47 77.1000 XLON 986537487535653 03/05/2024 13:58:49 BST 50 77.1600 XLON 986537487535953 03/05/2024 13:59:42 BST 26 77.2000 XLON 986537487536052 03/05/2024 13:59:42 BST 37 77.2000 XLON 986537487536053 03/05/2024 14:00:25 BST 75 77.2200 XLON 986537487536197 03/05/2024 14:03:15 BST 15 76.9800 XLON 986537487536504 03/05/2024 14:03:15 BST 44 76.9800 XLON 986537487536505 03/05/2024 14:06:53 BST 85 77.1000 XLON 986537487536868 03/05/2024 14:10:10 BST 61 77.0200 XLON 986537487537226 03/05/2024 14:12:25 BST 74 77.0000 XLON 986537487537441 03/05/2024 14:15:32 BST 50 76.8400 XLON 986537487537687 03/05/2024 14:15:32 BST 88 76.8600 XLON 986537487537683 03/05/2024 14:18:54 BST 54 76.8400 XLON 986537487538375 03/05/2024 14:18:54 BST 92 76.8800 XLON 986537487538369 03/05/2024 14:24:17 BST 112 76.8600 XLON 986537487538844 03/05/2024 14:26:13 BST 107 76.8600 XLON 986537487539107 03/05/2024 14:27:30 BST 50 77.0000 XLON 986537487539278 03/05/2024 14:30:25 BST 119 77.1000 XLON 986537487540036 03/05/2024 14:30:31 BST 12 77.0400 XLON 986537487540075 03/05/2024 14:31:15 BST 106 77.0800 XLON 986537487540306 03/05/2024 14:32:22 BST 10 76.9800 XLON 986537487540681 03/05/2024 14:32:22 BST 13 76.9800 XLON 986537487540675 03/05/2024 14:32:22 BST 67 76.9800 XLON 986537487540676 03/05/2024 14:33:23 BST 182 77.0800 XLON 986537487540866 03/05/2024 14:33:29 BST 42 77.0600 XLON 986537487540875 03/05/2024 14:35:30 BST 88 77.1200 XLON 986537487541493 03/05/2024 14:35:30 BST 161 77.1200 XLON 986537487541491 03/05/2024 14:36:19 BST 6 77.1200 XLON 986537487541865 03/05/2024 14:36:19 BST 37 77.1200 XLON 986537487541864 03/05/2024 14:36:19 BST 49 77.1200 XLON 986537487541863 03/05/2024 14:36:58 BST 82 77.1800 XLON 986537487542079 03/05/2024 14:37:08 BST 2 77.1400 XLON 986537487542118 03/05/2024 14:37:08 BST 41 77.1400 XLON 986537487542119 03/05/2024 14:37:34 BST 50 77.1000 XLON 986537487542178 03/05/2024 14:38:25 BST 56 77.1000 XLON 986537487542410 03/05/2024 14:39:31 BST 7 77.0600 XLON 986537487542549 03/05/2024 14:39:31 BST 185 77.0600 XLON 986537487542550 03/05/2024 14:40:03 BST 61 77.0200 XLON 986537487542700 03/05/2024 14:41:00 BST 11 77.0600 XLON 986537487543715 03/05/2024 14:41:00 BST 24 77.0600 XLON 986537487543717 03/05/2024 14:41:00 BST 43 77.0600 XLON 986537487543716 03/05/2024 14:41:00 BST 44 77.0600 XLON 986537487543718 03/05/2024 14:41:31 BST 3 77.0600 XLON 986537487543827 03/05/2024 14:41:31 BST 41 77.0600 XLON 986537487543826 03/05/2024 14:42:31 BST 103 77.0800 XLON 986537487544401 03/05/2024 14:43:52 BST 86 77.0200 XLON 986537487544720 03/05/2024 14:46:09 BST 17 77.0800 XLON 986537487545090 03/05/2024 14:46:09 BST 21 77.0800 XLON 986537487545089 03/05/2024 14:46:09 BST 32 77.0800 XLON 986537487545091 03/05/2024 14:46:09 BST 132 77.0800 XLON 986537487545079 03/05/2024 14:47:42 BST 31 77.2200 XLON 986537487545375 03/05/2024 14:47:42 BST 33 77.2200 XLON 986537487545374 03/05/2024 14:47:42 BST 71 77.2200 XLON 986537487545378 03/05/2024 14:47:57 BST 55 77.2000 XLON 986537487545477 03/05/2024 14:47:57 BST 73 77.2000 XLON 986537487545478 03/05/2024 14:48:15 BST 50 77.2200 XLON 986537487545531 03/05/2024 14:50:40 BST 62 77.2400 XLON 986537487545871 03/05/2024 14:50:40 BST 86 77.2400 XLON 986537487545868 03/05/2024 14:50:40 BST 118 77.2400 XLON 986537487545869 03/05/2024 14:51:30 BST 49 77.2000 XLON 986537487545998 03/05/2024 14:52:54 BST 83 77.3000 XLON 986537487546191 03/05/2024 14:54:04 BST 43 77.2800 XLON 986537487546395 03/05/2024 14:54:04 BST 46 77.2800 XLON 986537487546396 03/05/2024 14:54:04 BST 107 77.2800 XLON 986537487546390 03/05/2024 14:54:35 BST 7 77.2000 XLON 986537487546443 03/05/2024 14:54:35 BST 38 77.2000 XLON 986537487546444 03/05/2024 14:55:03 BST 52 77.2600 XLON 986537487546553 03/05/2024 14:55:52 BST 49 77.2400 XLON 986537487546738 03/05/2024 14:58:05 BST 42 77.3400 XLON 986537487547133 03/05/2024 14:58:18 BST 21 77.3200 XLON 986537487547152 03/05/2024 14:58:18 BST 32 77.3200 XLON 986537487547153 03/05/2024 14:58:18 BST 75 77.3200 XLON 986537487547151 03/05/2024 14:59:35 BST 55 77.3200 XLON 986537487547334 03/05/2024 14:59:35 BST 55 77.3200 XLON 986537487547344 03/05/2024 15:00:11 BST 15 77.4000 XLON 986537487547753 03/05/2024 15:00:11 BST 18 77.4000 XLON 986537487547754 03/05/2024 15:00:11 BST 48 77.4000 XLON 986537487547749 03/05/2024 15:00:11 BST 56 77.4000 XLON 986537487547752 03/05/2024 15:01:18 BST 22 77.2800 XLON 986537487548122 03/05/2024 15:01:18 BST 115 77.2800 XLON 986537487548121 03/05/2024 15:01:39 BST 49 77.2000 XLON 986537487548233 03/05/2024 15:02:17 BST 94 77.2400 XLON 986537487548612 03/05/2024 15:03:04 BST 47 77.2600 XLON 986537487548762 03/05/2024 15:03:04 BST 50 77.2600 XLON 986537487548759 03/05/2024 15:03:47 BST 59 77.2800 XLON 986537487548992 03/05/2024 15:04:38 BST 151 77.2600 XLON 986537487549129 03/05/2024 15:05:16 BST 7 77.1800 XLON 986537487549367 03/05/2024 15:05:16 BST 44 77.1800 XLON 986537487549366 03/05/2024 15:06:00 BST 1 77.1800 XLON 986537487549458 03/05/2024 15:06:00 BST 43 77.1800 XLON 986537487549457 03/05/2024 15:06:00 BST 61 77.1800 XLON 986537487549455 03/05/2024 15:06:17 BST 52 77.1800 XLON 986537487549520 03/05/2024 15:07:02 BST 16 77.0600 XLON 986537487549632 03/05/2024 15:07:02 BST 41 77.0600 XLON 986537487549631 03/05/2024 15:07:33 BST 48 77.0800 XLON 986537487549713 03/05/2024 15:07:49 BST 43 76.9800 XLON 986537487549776 03/05/2024 15:08:17 BST 56 76.8800 XLON 986537487549930 03/05/2024 15:08:58 BST 8 76.9200 XLON 986537487550029 03/05/2024 15:08:58 BST 12 76.9200 XLON 986537487550030 03/05/2024 15:08:58 BST 23 76.9200 XLON 986537487550028 03/05/2024 15:09:47 BST 58 76.9200 XLON 986537487550188 03/05/2024 15:10:11 BST 47 76.9400 XLON 986537487550221 03/05/2024 15:10:50 BST 55 76.9800 XLON 986537487550378 03/05/2024 15:11:05 BST 43 76.9400 XLON 986537487550409 03/05/2024 15:11:40 BST 48 76.8800 XLON 986537487550483 03/05/2024 15:12:21 BST 53 76.8200 XLON 986537487550606 03/05/2024 15:13:50 BST 55 76.8000 XLON 986537487550929 03/05/2024 15:13:50 BST 88 76.8000 XLON 986537487550930 03/05/2024 15:15:05 BST 89 76.7200 XLON 986537487551078 03/05/2024 15:15:48 BST 8 76.7600 XLON 986537487551186 03/05/2024 15:15:48 BST 49 76.7600 XLON 986537487551185 03/05/2024 15:15:48 BST 65 76.7600 XLON 986537487551193 03/05/2024 15:17:22 BST 33 76.8400 XLON 986537487551431 03/05/2024 15:17:36 BST 3 76.8600 XLON 986537487551451 03/05/2024 15:17:36 BST 38 76.8600 XLON 986537487551450 03/05/2024 15:17:48 BST 45 76.8400 XLON 986537487551471 03/05/2024 15:17:48 BST 142 76.8400 XLON 986537487551472 03/05/2024 15:17:48 BST 25 76.8600 XLON 986537487551475 03/05/2024 15:17:48 BST 43 76.8600 XLON 986537487551474 03/05/2024 15:18:28 BST 47 76.8200 XLON 986537487551524 03/05/2024 15:18:56 BST 50 76.8400 XLON 986537487551617 03/05/2024 15:19:35 BST 99 76.8400 XLON 986537487551675 03/05/2024 15:20:35 BST 122 76.9200 XLON 986537487551785 03/05/2024 15:21:07 BST 47 76.8600 XLON 986537487551890 03/05/2024 15:22:31 BST 39 76.7600 XLON 986537487552034 03/05/2024 15:22:31 BST 43 76.7600 XLON 986537487552035 03/05/2024 15:23:53 BST 11 76.8000 XLON 986537487552203 03/05/2024 15:23:53 BST 20 76.8000 XLON 986537487552205 03/05/2024 15:23:53 BST 30 76.8000 XLON 986537487552207 03/05/2024 15:23:53 BST 43 76.8000 XLON 986537487552206 03/05/2024 15:23:53 BST 63 76.8000 XLON 986537487552204 03/05/2024 15:25:00 BST 45 76.8000 XLON 986537487552349 03/05/2024 15:26:15 BST 48 76.8000 XLON 986537487552486 03/05/2024 15:27:10 BST 49 76.8200 XLON 986537487552620 03/05/2024 15:27:10 BST 124 76.8400 XLON 986537487552617 03/05/2024 15:28:05 BST 104 76.8800 XLON 986537487552777 03/05/2024 15:30:42 BST 52 76.9800 XLON 986537487553165 03/05/2024 15:31:04 BST 44 77.0000 XLON 986537487553201 03/05/2024 15:31:37 BST 65 76.9400 XLON 986537487553280 03/05/2024 15:31:37 BST 106 76.9400 XLON 986537487553281 03/05/2024 15:32:30 BST 92 76.9400 XLON 986537487553427 03/05/2024 15:34:56 BST 16 77.0400 XLON 986537487553873 03/05/2024 15:34:56 BST 25 77.0400 XLON 986537487553872 03/05/2024 15:34:58 BST 49 77.0200 XLON 986537487553883 03/05/2024 15:34:58 BST 83 77.0200 XLON 986537487553884 03/05/2024 15:34:59 BST 15 77.0200 XLON 986537487553887 03/05/2024 15:34:59 BST 27 77.0200 XLON 986537487553888 03/05/2024 15:36:37 BST 72 77.0600 XLON 986537487554190 03/05/2024 15:38:25 BST 14 77.0400 XLON 986537487554411 03/05/2024 15:38:25 BST 43 77.0400 XLON 986537487554410 03/05/2024 15:38:25 BST 56 77.0400 XLON 986537487554407 03/05/2024 15:39:56 BST 71 77.0200 XLON 986537487555407 03/05/2024 15:40:57 BST 51 77.0200 XLON 986537487556148 03/05/2024 15:40:57 BST 60 77.0200 XLON 986537487556151 03/05/2024 15:41:31 BST 19 77.1000 XLON 986537487556261 03/05/2024 15:41:31 BST 26 77.1000 XLON 986537487556260 03/05/2024 15:44:19 BST 41 77.1000 XLON 986537487557104 03/05/2024 15:44:44 BST 41 77.1000 XLON 986537487557200 03/05/2024 15:45:46 BST 10 77.1000 XLON 986537487557491 03/05/2024 15:45:46 BST 32 77.1000 XLON 986537487557492 03/05/2024 15:46:11 BST 57 77.1200 XLON 986537487557658 03/05/2024 15:46:16 BST 166 77.1000 XLON 986537487557678 03/05/2024 15:46:50 BST 11 77.0800 XLON 986537487557823 03/05/2024 15:46:50 BST 43 77.0800 XLON 986537487557822 03/05/2024 15:46:50 BST 49 77.0800 XLON 986537487557821 03/05/2024 15:48:16 BST 55 77.0600 XLON 986537487558237 03/05/2024 15:49:04 BST 39 77.0800 XLON 986537487558404 03/05/2024 15:50:24 BST 204 77.0400 XLON 986537487558882 03/05/2024 15:50:24 BST 4 77.0600 XLON 986537487558884 03/05/2024 15:50:24 BST 43 77.0600 XLON 986537487558883 03/05/2024 15:52:16 BST 55 77.0200 XLON 986537487559435 03/05/2024 15:52:26 BST 6 77.0200 XLON 986537487559450 03/05/2024 15:52:26 BST 101 77.0200 XLON 986537487559451 03/05/2024 15:53:16 BST 27 76.9600 XLON 986537487559607 03/05/2024 15:54:21 BST 49 76.9600 XLON 986537487559877 03/05/2024 15:54:22 BST 140 76.9600 XLON 986537487559885 03/05/2024 15:55:16 BST 93 76.9400 XLON 986537487560096 03/05/2024 15:56:16 BST 56 76.9200 XLON 986537487560224 03/05/2024 15:57:16 BST 26 76.9000 XLON 986537487560601 03/05/2024 15:57:16 BST 44 76.9000 XLON 986537487560600 03/05/2024 15:58:42 BST 61 77.0000 XLON 986537487560859 03/05/2024 15:58:46 BST 60 77.0000 XLON 986537487560866 03/05/2024 15:59:10 BST 96 76.9600 XLON 986537487560900 03/05/2024 16:00:11 BST 70 76.9600 XLON 986537487561082 03/05/2024 16:01:12 BST 109 77.0200 XLON 986537487561446 03/05/2024 16:02:42 BST 42 77.0000 XLON 986537487561913 03/05/2024 16:02:42 BST 148 77.0000 XLON 986537487561914 03/05/2024 16:04:26 BST 74 76.9400 XLON 986537487562779 03/05/2024 16:04:58 BST 25 76.9400 XLON 986537487562945 03/05/2024 16:04:58 BST 43 76.9400 XLON 986537487562944 03/05/2024 16:05:57 BST 7 77.0000 XLON 986537487563250 03/05/2024 16:05:57 BST 34 77.0000 XLON 986537487563249 03/05/2024 16:06:24 BST 20 76.9800 XLON 986537487563309 03/05/2024 16:06:24 BST 31 76.9800 XLON 986537487563310 03/05/2024 16:06:35 BST 158 77.0000 XLON 986537487563320 03/05/2024 16:07:25 BST 44 76.9600 XLON 986537487563493 03/05/2024 16:08:31 BST 37 77.0000 XLON 986537487563723 03/05/2024 16:08:47 BST 136 76.9800 XLON 986537487563768 03/05/2024 16:09:34 BST 178 76.9000 XLON 986537487564013 03/05/2024 16:13:12 BST 7 76.9400 XLON 986537487564889 03/05/2024 16:13:12 BST 10 76.9400 XLON 986537487564886 03/05/2024 16:13:12 BST 17 76.9400 XLON 986537487564887 03/05/2024 16:13:12 BST 38 76.9400 XLON 986537487564888 03/05/2024 16:13:12 BST 45 76.9400 XLON 986537487564885 03/05/2024 16:13:12 BST 55 76.9400 XLON 986537487564884 03/05/2024 16:13:32 BST 7 76.9600 XLON 986537487564946 03/05/2024 16:13:32 BST 12 76.9600 XLON 986537487564947 03/05/2024 16:13:32 BST 22 76.9600 XLON 986537487564945 03/05/2024 16:14:17 BST 20 77.0000 XLON 986537487565090 03/05/2024 16:14:17 BST 50 77.0000 XLON 986537487565091 03/05/2024 16:14:32 BST 8 77.0000 XLON 986537487565139 03/05/2024 16:14:32 BST 33 77.0000 XLON 986537487565138 03/05/2024 16:14:37 BST 195 76.9800 XLON 986537487565152 03/05/2024 16:15:24 BST 21 76.9600 XLON 986537487565288 03/05/2024 16:15:24 BST 23 76.9600 XLON 986537487565287 03/05/2024 16:16:08 BST 44 76.9600 XLON 986537487565470 03/05/2024 16:17:12 BST 10 76.9800 XLON 986537487565647 03/05/2024 16:17:12 BST 44 76.9800 XLON 986537487565646 03/05/2024 16:17:12 BST 90 76.9800 XLON 986537487565645 03/05/2024 16:18:15 BST 108 76.9800 XLON 986537487565845 03/05/2024 16:19:16 BST 72 76.9800 XLON 986537487566026 03/05/2024 16:19:32 BST 47 76.9600 XLON 986537487566052 03/05/2024 16:20:13 BST 43 76.9000 XLON 986537487566176 03/05/2024 16:20:49 BST 47 76.9000 XLON 986537487566326 03/05/2024 16:21:10 BST 42 76.9400 XLON 986537487566466 03/05/2024 16:21:17 BST 41 76.9400 XLON 986537487566483 03/05/2024 16:23:20 BST 12 76.9400 XLON 986537487566950 03/05/2024 16:23:20 BST 170 76.9400 XLON 986537487566951 03/05/2024 16:25:06 BST 45 76.9000 XLON 986537487567264 03/05/2024 16:25:25 BST 42 76.9000 XLON 986537487567407 03/05/2024 16:25:39 BST 15 76.9600 XLON 986537487567475 03/05/2024 16:25:39 BST 27 76.9600 XLON 986537487567476 03/05/2024 16:25:56 BST 42 76.9600 XLON 986537487567524 03/05/2024 16:26:13 BST 3 76.9600 XLON 986537487567582 03/05/2024 16:26:13 BST 16 76.9600 XLON 986537487567581 03/05/2024 16:26:13 BST 24 76.9600 XLON 986537487567580 03/05/2024 16:26:25 BST 42 76.9600 XLON 986537487567612 03/05/2024 16:26:30 BST 19 76.9400 XLON 986537487567617 03/05/2024 16:26:30 BST 75 76.9400 XLON 986537487567618 03/05/2024 16:26:30 BST 81 76.9400 XLON 986537487567624 03/05/2024 16:27:39 BST 46 76.9800 XLON 986537487567885 03/05/2024 16:28:03 BST 10 76.9800 XLON 986537487567977 03/05/2024 16:28:03 BST 15 76.9800 XLON 986537487567978 03/05/2024 16:28:03 BST 46 76.9800 XLON 986537487567979 03/05/2024 16:28:33 BST 42 77.0000 XLON 986537487568089 03/05/2024 16:28:39 BST 47 77.0200 XLON 986537487568107 03/05/2024 16:29:12 BST 33 77.0200 XLON 986537487568220 03/05/2024 16:29:12 BST 54 77.0200 XLON 986537487568219 03/05/2024 16:29:25 BST 53 77.0200 XLON 986537487568238 03/05/2024 16:29:58 BST 19 77.0800 XLON 986537487568368 03/05/2024 16:29:58 BST 62 77.0800 XLON 986537487568369 03/05/2024 16:29:59 BST 1 77.1000 XLON 986537487568401

