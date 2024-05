Neuer LeGer-Duft wird Teil des Consumer Beauty-Portfolios von Coty

Coty Inc. (NYSE:COTY) (Paris:COTY), eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem renommierten Markenportfolio für Duft, Kosmetik, Haut- und Körperpflege, unterzeichnet eine langfristige Lizenzvereinbarung mit Lena Gercke und wird den ersten Duft von LeGer entwickeln, herstellen und vermarkten.

Dies ist der Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen Coty und der deutschen Unternehmerin, Moderatorin und Model Lena Gercke. Die Kooperation basiert auf den gemeinsamen Schwerpunkten Empowerment, Inspiration und Innovation. Die Zusammenarbeit mit LeGer ist Teil der Strategie des Unternehmens, sein Portfolio kontinuierlich weiter auszubauen und zu diversifizieren, sowie neue Produkte, Marken und Innovationen zu lancieren.

Stefano Curti, Chief Brands Officer, Consumer Beauty, sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Lena Gercke zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Visionen im Beauty-Bereich zu verwirklichen. Lenas Marke LeGer ist eine der am schnellsten wachsenden persönlichen Modelabels in Deutschland und steht für einzigartige und zeitlose Stücke, die Frauen durch Fashion stärken. Wir freuen uns, Lenas Präsenz auf dem Beauty-Markt aufzubauen mit einem Duft, der sie als Person widerspiegelt."

Lena Gercke, CEO und Gründerin von LeGer, fügt hinzu: "Die Partnerschaft mit Coty ist ein großer Schritt für die Marke LeGer auf dem Weg in den Beauty-Bereich. Ich freue mich darauf, mit dem Branchenführer zusammenzuarbeiten, der es mir ermöglicht hat, einen Duft zu entwickeln, der verkörpert, wofür LeGer steht: die Idee, sich frei auszudrücken, und sich selbstbewusst und wohl zu fühlen, wie man ist."

Der neue LeGer Duft wird voraussichtlich in diesem Sommer in der DACH-Region lanciert.

Über Coty Inc.

Coty wurde 1904 in Paris gegründet und zählt zu den größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem renommierten Markenportfolio für Duft, dekorative Kosmetik sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit tätig und vertreibt Prestige- und Mass-Market-Produkte in über 125 Ländern. Coty und seine Marken geben Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit frei auszudrücken und ihre eigene Vision von Schönheit zu schaffen. Das Unternehmen setzt sich zudem dafür ein, einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Weitere Informationen auf coty.com oder auf LinkedIn und Instagram.

Über LeGer

Lena Gercke startete ihre Modemarke LeGer by Lena Gercke in Zusammenarbeit mit dem Online-Händler AboutYou im Jahr 2017. Seitdem hat Lena das Geschäft ausgebaut und LeGer auf Möbel und Wohnaccessoires unter LeGer Home ausgeweitet. Jetzt macht sie mit LeGer Beauty in Partnerschaft mit Coty den nächsten Schritt.

Lenas Modelkarriere begann, nachdem sie "Germany's next Topmodel'' gewann, und führte zu Zusammenarbeiten mit globalen Marken wie adidas, BMW, Maybelline, Intimissimi und Syoss. Lena war auch regelmäßig im deutschen und österreichischen Fernsehen zu sehen, zunächst in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar'', bevor sie ihre eigene Show startete und eine der erfolgreichsten Sendungen Deutschlands moderierte, "The Voice of Germany''.

