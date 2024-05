Die anhaltende Erholung der US-Indizes zieht am Dienstag auch den DAX noch etwas mit nach oben. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX ein Plus von 0,2 Prozent auf 18.217 Punkte. Damit würde der Leitindex wieder an sein Vorwochenhoch heranrücken und sich sogar leicht über den Korrekturtrend schieben, der Anfang April nach dem Rekordhoch von 18.567 Punkten eingesetzt hatte. Auch der EuroStoxx wird freundlich erwartet.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

