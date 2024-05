Nach Darstellung des Analysten Henry Wendisch von NuWays hat die LAIQON AG eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu maximal 1 Mio. Aktien beschlossen. Der Ausgabepreis solle bei 6,25 Euro liegen. Zudem erwarte das Unternehmen, dass 85 Prozent der ausstehenden Wandelanleihe 20/24 bis Ende Mai in Aktien getauscht werden. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 10,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.05.2024, 10:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 07.05.2024 um 07:51 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2024-05-07-Interessenkonflikte-NuWays-LAIQON.pdf