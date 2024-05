Heidelberg Materials hat im ersten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen und Produktionsanpassungen blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Die Aktie verliert am Vormittag dennoch.Heidelberg Materials verzeichnete im ersten Quartal des Jahres 2024 einen Rückgang in Nachfrage und Absatz in allen Geschäftsbereichen. Globale Konjunkturschwäche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...