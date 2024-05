NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips nach Quartalszahlen von 17,50 auf 22,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Kennziffern des Medizintechnikkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das deutlich höhere Kursziel reflektiere einen unerwartet milden Vergleich im US-Rechtsstreit rund um Beatmungsgeräte./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 01:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 01:04 / ET

NL0000009538