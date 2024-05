ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart vor den am 16. Mai erwarteten Quartalszahlen von 63 auf 69 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einzelhandelskonzern dürfte solide in das erste Quartal gestartet sein, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dynamik dürfte zugenommen haben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 04:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 04:05 / GMT

US9311421039