Zürich - Im Monat April sind die Preise für Einfamilienhäuser in der Schweiz nach oben gegangen. Laut dem am Dienstag veröffentlichten «Swiss Real Estate Offer Index» von Immoscout24 und dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI zogen die Angebotspreise um 1,2 Prozent an. Damit sei der Markt für Einfamilienhäuser dynamisch ins zweite Quartal gestartet. Ob sich die erhöhten Preisvorstellungen der Verkäufer auch realisieren lassen, das bleibe abzuwarten, ...

