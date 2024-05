In Kitzingen planen die mittelständischen Unternehmen Plan B und Reelments eine Fabrik zur Recycling von gebrauchten Fahrzeugbatterien. So wollen sie ab 2025 das Angebot von Second-Life-Batterien erhöhen. Der mittelständische Automatisierungsspezialist Plan B aus Bremen und das Recyclingunternehmen Reelments aus Radebeul wollen eine Anlage für das Recycling von Batterien an den Start bringen. Das teilte die Plan B Automatisierung GmbH mit, eine Tochter des süddeutschen Beteiligungsunternehmens Hoch ...

