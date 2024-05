Infineon senkt Jahresprognose und setzt Sparprogramm auf

Werbung







Hohe Lagerbestände und eine gedämpfte Nachfrage sorgen für schwächere Quartalsergebnisse des Halbleiterherstellers Infineon.



Der Münchener Chiphersteller Infineon revidiert aufgrund der weiterhin gedämpften Nachfrage erneut die Prognose für das laufende Jahr. Im zweiten Quartal ging der Umsatz verglichen mit dem Vorquartal leicht auf 3,5 Milliarden Euro zurück. Das Segmentergebnis verzeichnete sogar einen Rückgang von 15 Prozent auf 707 Millionen Euro, was einer Marge von 19,5 Prozent entspricht. Das Unternehmen rechne nun nach eigenen Angaben für das laufende Geschäftsjahr nur noch mit einem Umsatz von 15,1 Milliarden Euro. Die bisherige Umsatzprognose lag bei 15,5 bis 16,5 Milliarden Euro. Aber auch die Segmentergebnismarge für das Gesamtjahr, dürfte mit 20 Prozent niedriger ausfallen als noch im ersten Quartal angenommen. Dieses erneut schwächere Quartalsergebnis lässt sich auch auf das abebbende Wachstum im bislang so robusten Automotivegeschäft zurückführen sowie dem Abbau der Halbleiterbestände bei Kunden und Händlern. Infineon kündigte im Zuge dessen ein Sparprogramm an um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das Unternehmen erhofft sich dabei strukturelle Verbesserungen des Segmentergebnisses um einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC