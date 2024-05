NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Da die Bestandskorrektur in den meisten Branchen, einschließlich der Automobil- und Industrieindustrie, Anzeichen für eine Bodenbildung aufweise, dürften sich weitere Kürzungen der Unternehmensziele in Grenzen halten, schrieb Analyst Janardan Menon in einem ersten Kommentar am Dienstag. Die aktuelle Prognosesenkung könnte sich sogar als konservativ erweisen. Angesichts der starken längerfristigen Aussichten des Halbleiterherstellers würde er jede Kursschwäche als attraktive Kaufgelegenheit betrachten./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 02:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 02:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

