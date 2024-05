Salesforce, der Softwaregigant im Bereich Kundenbeziehungsmanagement (CRM), zeigt eine positive Entwicklung an der Börse und begeistert die Investoren mit seiner robusten Suite an Dienstleistungen, die sich zunehmend auf Künstliche Intelligenz (KI) und Data Cloud-Services konzentrieren. Nachdem die Aktie zuletzt bei $275,63 geschlossen hat, geht die Branche davon aus, dass die kommenden Ergebnisse eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr aufzeigen werden; insbesondere wird ein signifikantes Wachstum im Bereich der Data Cloud erwartet. Marktanalysten prognostizieren für das Unternehmen eine steigende Rentabilität und eine Episode von Kursanstiegen, trotz des Verkaufs signifikanter Anteile durch die Führungsebene. Die Reaktion auf den nicht erfolgten Kauf von Informatica hat auch zu positiven Prognosen geführt, da freiwerdendes Kapital nun in wertsteigernde Maßnahmen [...]

Hier weiterlesen