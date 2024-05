© Foto: Nick Ansell/PA Wire/dpa



Trotz Gewinneinbruch und steigenden Schulden hält BP seine Dividende stabil und setzt weiter auf Aktienrückkäufe, um die Aktionäre zu belohnen.BP hat im ersten Quartal einen deutlichen Rückgang des Gewinns und des Cashflows verzeichnet. Dennoch hält der britische Ölriese an seiner Strategie fest, weiterhin erhebliche Summen an seine Aktionäre zurückzuzahlen. So sollen im ersten Halbjahr Aktien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden, um die Aktionärsrendite zu stützen. Die Quartalsdividende wurde unverändert bei 7,27 Cent je Aktie belassen, womit BP auf eine attraktive Dividendenrendite von 4,4 Prozent kommt. Der Nettogewinn fiel im ersten Quartal auf 2,72 Milliarden …