NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,60 Euro belassen. Das Nettoergebnis der italienischen Großbank habe die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Marco Nicolai in einem ersten Kommentar am Dienstag. Die Vermögenswerte wiesen eine solide Qualität auf./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 02:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 02:29 / ET



ISIN: IT0005239360

