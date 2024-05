LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem durchwachsenen Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Die Jahresziele habe der Medizintechnikkonzern bekräftigt, was erleichternd sein dürfte. Anleger hätten jüngst befürchtet, dass die Marge im Bereich der therapeutischen Bildgebung gekürzt werden könnten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 05:55 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

