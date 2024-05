Das Hamburger Unternehmen 1Komma5° baut Forschung und Entwicklung aus. An einem neuen Standort in Berlin sollen 200 Jobs entstehen. Das Unternehmen 1Komma5° eröffnet ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Berlin. Zur offiziellen Einweihung kamen unter anderem Thomas Heilmann, MdB und Vorsitzender der KlimaUnion (CDU), sowie Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Neukölln (SPD). Das neue Entwicklungszentrum soll Platz für 200 Arbeitsplätze schaffen. Das Hamburger Unternehmen strebt ferner ...

