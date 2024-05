Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Automobilbranche vermeldet der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler am Vormittag starke Quartalsergebnisse. Die Aktie springt am Dienstag daraufhin zweistellig in die Höhe. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Schaeffler die Markterwartungen übertreffen konnte, ist der Sprung auf fast 80 Prozent Gewinnsteigerung, der sich auf 231 Millionen Euro beläuft. ...

