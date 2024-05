Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Fed: Easing bias light

02.05.2024 -

Die US-Notenbank hat die Leitzinsen zum sechsten Mal in Folge unverändert belassen. Darüber hinaus haben die Währungshüter aufgrund der zuletzt enttäuschenden Inflationsdaten ihre Bereitschaft zu Leitzinssenkungen zurückgestutzt. Gleichwohl halten sie am Easing bias in abgeschwächter Form fest. So werden mögliche Zinserhöhung explizit als unwahrscheinlich abgetan und verschiedene Szenarien für Zinssenkungen skizziert. Die Fed bleibt damit auf Kurs zu namhaften geldpolitischen Lockerungen noch in diesem Jahr.

