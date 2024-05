Cyemptive Technologies, ein preisgekrönter Anbieter von präventiven Cybersicherheitslösungen für Unternehmen und Behörden, gab heute die Ernennung des ehemaligen IBM- und Hitachi-Partners und führenden europäischen Unternehmers Wessel Graatsma zum Vice President Cybersecurity Solutions Europe bekannt.

In seiner neuen Funktion wird Graatsma für die Geschäftsentwicklung und die Leitung der Geschäfte von Cyemptive in ausgewählten europäischen Märkten verantwortlich sein. Er wird sich zunächst auf die Entwicklung von Geschäften und Partnern in den Beneluxländern (Belgien, Niederlande und Luxemburg), den nordischen Ländern (Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island) und Spanien konzentrieren.

"Graatsma ist eine unternehmerische Führungspersönlichkeit mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Leitung von Unternehmenswachstum und Expansionen in ganz Europa", sagte Rob Pike, Gründer und CEO von Cyemptive. "Sein Fachwissen, sein Netzwerk und seine Erfahrung werden für Cyemptive von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unseren Kunden helfen, ihre Cybersicherheit zu verbessern."

Graatsma verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Geschäften mit Vertriebspartnern, Distributoren, Dienstleistern, Cloud-Anbietern und OEM-Partnern. Er war Vorstandsmitglied in den European Councils in EMEA sowohl für IBM als auch für Hitachi. Er gründete sein eigenes Unternehmen, das sich zu einem bedeutenden Daten- und Sicherheitsanbieter auf dem europäischen Markt entwickelte. Er ist außerdem Gründungspartner von CY Consulting, einer internationalen Beratungsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen.

"Meine Rolle ist eine aufregende Gelegenheit, das Wachstum voranzutreiben und einen spürbaren Einfluss auf den Bereich der digitalen Sicherheit auszuüben", sagte Graatsma. "Cyemptive ist ein einzigartiges Cybersicherheitsunternehmen, bei dem Kunden eine wirklich optimierte, präventive Sicherheitsposition erreichen können, die ihre Aktivitäten und ihr Geschäft schützt."

Cyemptive bietet einen präventiven Cybersecurity-Schutz auf militärischem Niveau, der für Unternehmen unerlässlich ist, um Cybersicherheit zu erreichen. Mit ZeroStrike von Cyemptive können Kunden die Kontrolle über ihre Sicherheit übernehmen, indem sie Schäden selbst durch unbekannte Angriffsvektoren vor der Entdeckung des Zero Day beseitigen. Mit Cyemptive ZeroStrike entfällt die Notwendigkeit einer Wiederherstellung und Wiedergutmachung eine branchenweit einzigartige Fähigkeit.

Die heutige Ankündigung ist die jüngste in einer Reihe von internationalen Ernennungen, die das Unternehmen in den letzten sechs Monaten vorgenommen hat, um die nächste Stufe des Wachstums in Europa zu erreichen.

Cyemptive mit Hauptsitz in Seattle, Washington, hat es sich seit 2014 zur Aufgabe gemacht, große Organisationen cybersicher zu machen. Heute werden die preisgekrönte Software, die Dienstleistungen und der Support von Cyemptive von Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit genutzt. Es ist der Gewinner des BSTC-Wettbewerbs (Border Security Technology Consortium) des US-Heimatschutzministeriums für die innovativste Grenzsicherheitslösung auf dem Markt sowie von 11 'ASTORS' Homeland Security Awards von American Security Today im Jahr 2023 und erhielt 10 Auszeichnungen im Jahr 2022 mehr als jedes andere Unternehmen. Das Führungsteam des Unternehmens setzt sich aus Führungskräften mehrerer der weltweit mächtigsten Technologie- und Sicherheitsorganisationen zusammen, darunter der ehemalige CIO von Microsoft und der ehemalige Chief Computer Architect der National Security Agency. Weitere Informationen über Cyemptive Technologies finden Sie unter www.cyemptive.com.

